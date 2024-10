Numa nota de imprensa, o CFL refere que estão programados para hoje três comboios na reposição da circulação.

O primeiro comboio de carga geral partiu da estação dos Musseques, em Luanda, com destino à estação de Malanje, seguindo-se outra composição com o transporte de gasóleo, a partir da estação de Catete até Malanje, e um comboio de transporte de gás, da estação do Zenza do Itombe, no Cuanza Norte, para a estação dos Musseques, em Luanda.

A paralisação foi provocada pelo descarrilamento de um vagão cisterna, na terça-feira da semana passada, que transportava combustível, tendo-se registado o derrame de combustível e danos na infraestrutura da linha férrea, com a danificação de cerca de 500 travessas de betão.

NME // VM

Lusa/Fim