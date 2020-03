Rendimentos do Banco CTT sobem 87,2% em 2019 para 62,9 ME Os rendimentos do Banco CTT (BCTT) subiram 87,2% no ano passado, face a 2018, para 62,9 milhões de euros, anunciaram hoje os Correios de Portugal. economia Lusa economia/rendimentos-do-banco-ctt-sobem-87-2-em-2019_5e6fbe199d64b9194ad328dc





Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT referem que "os rendimentos do Banco CTT atingiram 62,9 milhões de euros em 2019, um crescimento de 29,3 milhões de euros (+87,2%)" face a 2018.

Para este resultado contribuíram 21 milhões de euros da 321 Crédito, comprada em maio de 2019.

"Excluindo o efeito inorgânico da aquisição da 321 Crédito, os rendimentos ascenderam a 41,9 milhões de euros", mais 24,5% do que em 2018, referem os CTT.

"O Banco CTT registou um crescimento de contas abertas para 461 mil contas (+113 mil que no final de 2018) que evidencia a forte capacidade de angariação de mais de 450 contas/dia, a par com a continuação do crescimento dos depósitos de clientes para 1.283,6 milhões de euros (+45,2%) e do crescimento da carteira de crédito habitação líquida de imparidades para 405,1 milhões de euros (+69,9%)", prosseguem os Correios, no comunicado dos resultados da atividade no ano passado.

"Com a aquisição da 321 Crédito, o Banco CTT conseguiu impulsionar estruturalmente o rácio de transformação da sua carteira de crédito de 28,1% em dezembro de 2018 para 69,0% em dezembro de 2019, através da incorporação de 479,6 milhões de euros na sua carteira de crédito a clientes, a par com o crescimento sustentado do crédito hipotecário", adiantam.

No que respeita ao crédito especializado, destaca-se o desempenho operacional "com a produção a apresentar nos 12 meses de 2019 valores superiores a 200 milhões de euros de crédito auto, representando uma quota de mercado de cerca de 11,8% no segmento de crédito auto usados".

