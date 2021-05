Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT adiantam que os rendimentos operacionais do Banco CTT atingiram 21,2 milhões de euros no trimestre, "sendo 17,2 milhões de euros provenientes dos segmentos banco e 321 Crédito (+15,7%) e 3,9 milhões de euros do segmento de pagamentos (-14%)".

O aumento dos rendimentos "contou com a performance positiva da margem financeira, que atingiu 11,6 milhões de euros (4,4 milhões de euros do Banco CTT e 7,2 milhões de euros da 321 Crédito)", mais 10,9% do que no primeiro trimestre de 2020.

As comissões recebidas dos pagamentos caíram 800 mil euros, menos 17,5% que no período homólogo de 2020.

"As maiores quebras ocorreram no pagamento de portagens e faturas, fortemente afetadas pela redução da procura de serviços transacionais na área pagamentos no decurso das medidas de restrição impostas pelo estado de emergência", referem os Correios de Portugal.

A produção de crédito automóvel caiu 18,9% para 40,6 milhões de euros, com uma carteira líquida de imparidades de 593,7 milhões de euros, mais 5,9% que em dezembro.

"O início do ano continuou a ser afetado pelo encerramento temporário dos pontos de venda por força das medidas de confinamento, afetando a angariação de novas propostas", salientam.

A carteira de crédito habitação líquida de imparidades situou-se em 548 milhões de euros, mais 4,5% que em dezembro.

A produção de crédito à habitação somou 36,4 milhões de euros, menos 9,9 milhões de euros (-21,5%) face ao primeiro trimestre de 2020, "refletindo os efeitos da retração económica causada pelo contexto pandémico".

O desempenho comercial do Banco CTT "continuou a permitir o crescimento dos depósitos de clientes para 1.797,9 milhões de euros, mais 6,4% que no último trimestre de 2020, e do número de contas para 529 mil contas (mais 12 mil que no final do ano de 2020).

O lucro dos CTT mais do que duplicou (163%) no primeiro trimestre, face a igual período de 2020, para 8,7 milhões de euros.

ALU // JNM

Lusa/Fim