O número de casos diários está a crescer continuamente há dois meses, em parte porque mais pessoas têm sido sujeitas a testes, mas também porque a proporção de pessoas com resultado positivo está a subir.

Na quinta-feira, o Reino Unido tinha registado 13 mortes e 1.735 novos casos de infeção.

O total acumulado desde o início da pandemia de covid-19 passou hoje para 41.537 mortes e 342.351 casos de contágio, de acordo com o balanço oficial do Governo britânico.

Hoje foi revelado que a cidade de Leeds, no norte de Inglaterra, está a preocupar as autoridades porque a taxa de infeção subiu para 29,4 casos por 100.000 pessoas, mais do dobro da média nacional de 14 casos por 100.000 habitantes.

Atualmente estão em vigor restrições devido a surtos noutras cidades do norte de Inglaterra, como Bolton e Trafford, bem como em Glasgow, East Renfrewshire e West Dunbartonshire, na Escócia.

Dados divulgados na sexta-feira pelo grupo de cientistas que aconselha o governo (SAGE) indicam que o índice de contágio 'R', que estima o número médio de pessoas às quais uma pessoa infetada pode passar o coronavírus, esteja entre 0,9 e 1,1.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 869.718 mortos e infetou mais de 26,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.833 pessoas das 59.457 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

BM // FPA

Lusa/fim