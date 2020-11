"Foi ótimo ver que o comércio entre Moçambique e o Reino Unido aumentou 45% ano passado e que a Cimeira de Investimento Reino Unido-África catalisou 46 milhões de libras de novos investimentos privados no setor agroindustrial", disse Alastair Long, citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

O responsável falava durante um encontro virtual com quadros do Governo de Moçambique.

Segundo dados avançados no encontro, as relações comerciais entre o Reino Unido e Moçambique atingiram 538 milhões de libras esterlinas (601 milhões de euros) em 2019, aumento de 45% comparando com o ano anterior.

"Tudo isso é resultado do compromisso de ambos os governos em promover parcerias", declarou Alastair Long, acrescentando que é do seu interesse ver mais empresas do Reino Unido com investimentos em Moçambique.

