Regulador da energia recebe menos 10 mil reclamações e pedidos de informação em 2019 A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) recebeu 21.358 reclamações e pedidos de informação em 2019, menos 10.063 (32%) do que os 31.421 processos registados no ano anterior, foi hoje divulgado. economia Lusa economia/regulador-da-energia-recebe-menos-10-mil_5e39756cc935e512939ad1d2





"A ERSE recebeu 21.358 reclamações e pedidos de informação em 2019, menos 10.063 do que no ano anterior, das quais 11.402 chegaram através do Livro de Reclamações Eletrónico, disponibilizado desde 01 de julho de 2017 para os serviços públicos essenciais", lê-se na nota disponibilizada no 'site' da entidade.

De acordo com os dados da ERSE, o setor elétrico continua a ser alvo da maior percentagem de registos deste género (65%), com 13.156 reclamações e 722 pedidos de informação, num universo de 6,2 milhões de consumidores.

Por seu turno, o serviço de gás natural causou 1.863 reclamações e 104 pedidos de informação (9%), num total de cerca de 1,5 milhões de consumidores.

Já o fornecimento agregado de eletricidade e gás natural motivou a apresentação de 2.893 reclamações e 126 pedidos de informação (14%), enquanto que o subsetor dos combustíveis e do gás de petróleo liquefeito (GPL) registou 1.285 reclamações e pedidos de informação (6%).

Quanto à divisão por tema da reclamação, a faturação causou 6.056 pedidos junto da reguladora e as questões ligadas ao contrato de fornecimento de energia foram responsáveis por 2.575 registos.

