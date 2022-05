Em comunicado, a Confidencial Imobiliário, empresa de dados estatísticos sobre preços de transação no mercado imobiliário, revela que as Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) da baixa e centro histórico representam 48% do investimento imobiliário realizado nas nove ARU da cidade do Porto em 2021.

De acordo com dados do SIR - Reabilitação Urbana (ferramenta estatística), no ano passado foram realizadas 583 operações de aquisição de imóveis, o equivalente a 197,1 milhões de euros transacionados.

O montante investido em 2021 representa uma "recuperação de 30%" face a 2020, ano em que a aquisição de imóveis totalizou 147 milhões de euros.

O estudo da Confidencial Imobiliário salienta ainda que nas nove ARU da cidade foram transacionados 408,9 milhões de euros em 2021, valor que "supera em 12%" os 366,7 milhões de euros transacionados em 2020.

"Esta evolução positiva é reflexo sobretudo da retoma verificada na Baixa e Centro Histórico, já que nas sete restantes ARU da cidade do Porto a nota dominante foi de estabilização do investimento imobiliário", observa a empresa.

Nas restantes sete ARU da cidade, contabilizaram-se 211,8 milhões de euros investidos, valor ligeiramente inferior a 2020, ano em que esse território tinha registado 219,7 milhões de euros na aquisição de imóveis.

A empresa salienta ainda que a retoma do investimento na baixa e no centro histórico se fez acompanhar de uma "forte recuperação dos preços".

Em 2021, os preços relacionados com a venda da habitação nesta zona da cidade aumentaram 13,7%, alterando a tendência decrescente verificada nos últimos dois anos, segundo o Índice de Preços de Baixa e Centro Histórico do Porto.

"No final de 2020, os preços apresentavam um decréscimo de 4,8%", destaca.

O estudo nota ainda, com base nos dados do SIR-Reabilitação Urbana, no ano passado o preço médio de venda da habitação na ARU do centro histórico fixou-se nos 4.558 euros por metro quadrado, "liderando em relação a todas as outras ARUS".

Já na ARU da baixa, o preço médio de venda situou-se nos 3.763 euros por metro quadrado em 2021

