Do montante total de 66.893.075 euros já transferidos para as contas dos consumidores que aderiram ao Autouvoucher, quase dois terços (40 milhões de euros) foram pagos desde o dia 04 de março, data em que foi anunciado que o apoio mensal atribuído através deste programa iria aumentar de cinco para 20 euros.

Tal como sucedeu em março, também em abril os consumidores aderentes vão receber um reembolso de 20 euros (apoio equivalente a 40 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais) após realizarem o primeiro abastecimento do mês.

Lançado no início de novembro, o Autovoucher começou por consistir na atribuição de um reembolso de 10 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais de combustível aos consumidores registados na plataforma IVAucher, sendo o valor (equivalente a cinco euros) pago com o primeiro abastecimento do mês.

A medida foi desenhada para durar durante cinco meses -- de novembro de 2021 a março de 2022 --, tendo ficado definido que, caso o consumidor não faça qualquer abastecimento num mês, o apoio previsto 'desliza' e acumula com o valor do(s) mês(es) seguinte(s).

Porém, perante a escalada de preços registada após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Governo decidiu reforçar de 10 para 40 cêntimos (ou de cinco para 20 euros) o valor do subsídio atribuído em março e abril.

