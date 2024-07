De acordo com dados do Departamento de Estatística de Finanças Públicas do Ministério das Finanças de Angola, consultados hoje pela Lusa, o barril de petróleo em junho foi comercializado no valor de 81,30 dólares contra os 87,69 dólares do mês anterior.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) de Angola, concessionária nacional, a produção petrolífera para o mês de junho foi de 34.869.388 barris, correspondendo a uma média diária de 1,162 milhões de barris contra 1,121 milhões previstos.

As receitas da concessionária reduziram em 26,15% para 491,13 mil milhões de kwanzas, enquanto os Impostos sobre a Produção de Petróleo recuaram 22,54% para 27,46 mil milhões de kwanzas.

Estiveram em atividade 12 unidades de sondagem e foram realizados trabalhos em 32 poços petrolíferos em junho.

A produção de gás associado durante o mesmo período foi de 82,965 milhões de pés cúbicos, correspondendo a uma média diária de 2.765 milhões de pés, a maioria disponibilizados para a fábrica Angola LNG (gás natural liquefeito), refere a ANPG.

DYAS // JMC

Lusa/Fim