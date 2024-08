A empresa, com sede em Barcelona, membro do grupo Volkswagen e que comercializa as marcas Cupra e Seat, "registou um lucro operacional de 406 milhões de euros, um aumento de 9,4% em relação ao mesmo período do ano anterior", sendo que as receitas da Seat "atingiram 7.752 milhões de euros, representando um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior".

O grupo destacou que "entregou um total de 297.400 veículos entre janeiro e junho, um aumento de 13,8% em comparação com o primeiro semestre do ano anterior (261.400)".

Segundo a Seat, as vendas de veículos eletrificados cresceram para 45.900, uma subida de 36,1% em comparação com o período homólogo.

De acordo com a nota hoje divulgada, a marca Cupra "registou o melhor primeiro semestre da sua história com a entrega de 125.700 automóveis, o que representa um aumento de 17,2% em relação a 2023".

Já a marca Seat "entregou 171.700 veículos, um aumento de 11,4% em relação ao mesmo período do ano anterior (154.200)", rematou.

