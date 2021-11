"No que diz respeito à receita fiscal líquida do subsetor Estado acumulada até outubro de 2021, registou-se um crescimento de 1.542,3 milhões de euros (+4,5%), face ao período homólogo", refere a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A justificar esta evolução estiveram sobretudo a receita do IRS, IVA e Imposto do Selo.

No total, até outubro, a receita fiscal do subsetor Estado ascendeu a 36.020,2 milhões de euros.

