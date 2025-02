O peso da dívida pública no PIB recuou 2,6 pontos percentuais face aos 97,9% registados no final de 2023, ficando abaixo da previsão do Governo, que apontava para os 95,9%.

Este é também o rácio mais baixo desde junho de 2010, quando se fixou em 93,6%.

