De acordo com dados hoje divulgados pelo serviço estatístico europeu, as 53 mil grandes empresas (com mais de 249 funcionários) representam apenas 0,2% do total da UE, mas empregam mais de um terço da força laboral -- 58,4 milhões (36%) de 163 milhões de empregados.

As grandes empresas, segundo o Eurostat, são também as que geraram mais de metade (51%) do rendimento líquido, no valor de 19,6 biliões de euros.

As 246 mil médias empresas (50 a 249 funcionários) são 0,8% do total e dão emprego a 24,5 milhões de pessoas, (15% do total da UE).

As pequenas e micro empresas (até 49 funcionários), que representam 99% do tecido empresarial europeu, dão trabalho a 49% das pessoas (80,1 milhões) e geram volumes de negócios líquidos de 12,2 biliões de euros, 32% do total da UE.

