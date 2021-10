"É bem possível", respondeu Putin, durante uma sessão na Semana da Energia da Rússia, quando confrontado com a hipótese de o preço do barril de petróleo chegar à marca simbólica de 100 dólares.

O Presidente da Rússia defendeu que os preços estão a subir, mas que a Rússia e os seus parceiros na aliança OPEP + "estão a fazer tudo o que é possível para estabilizar totalmente o mercado de petróleo".

A cotação do barril de petróleo do tipo Brent para entrega em dezembro encerrou esta terça-feira na bolsa de Londres a 83,41 dólares (cerca de 71 euros), 0,30% a menos que no final da sessão anterior.

"Não permitimos grandes aumentos de preços. Não é do nosso interesse. Cumprimos integralmente todas as nossas obrigações em relação aos cortes de produção", explicou Putin, acrescentando que, apesar da estabilização do mercado, a Rússia ainda não atingiu o nível pré-crise da pandemia do covid-19, que era de 11 milhões de barris por dia.

"A nossa atitude é a de aumentar a produção de acordo com as necessidades do mercado", concluiu Putin.

A OPEP e os seus aliados decidiram na sua última reunião, em outubro, manter o plano conservador, definido em julho, de aumentar gradualmente as extrações conjuntas até setembro de 2022, adicionando 400.000 barris por dia a cada mês.

RJP // EL

