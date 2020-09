Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 subiram, quatro desceram e uma ficou inalterada. A Mota-Engil destacou-se nas subidas, ao avançar 3,63% para 1,08 euros.

Nas descidas, a Ibersol liderou e caiu 3,47% para 4,73 euros, depois de ter anunciado na terça-feira que teve um prejuízo de 33,4 milhões de euros no primeiro semestre, valor que compara com um resultado líquido de 600 mil euros registado no período homólogo de 2019.

"O resultado líquido consolidado no final do primeiro semestre atingiu o valor de --33,4 milhões de euros, que compara com o registado em 2019 no montante de 0,6 milhões de euros", lê-se no comunicado da empresa enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, a empresa indicou que o período de confinamento, durante o qual permaneceram encerrados 73% dos restaurantes do grupo, "penalizou severamente o semestre".

No resto da Europa, Paris caiu 0,59%, Londres 0,53%, Frankfurt 0,51% e Milão 0,24%, mas Madrid fechou a sessão com uma ligeira variação positiva de 0,04%.

