Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 10 ficaram em alta e oito em baixa. A Galp liderou as subidas (5,69% para 8,98 euros), seguida do BCP (4,31% para 0,13 euros).

No resto da Europa, as principais bolsas cederam e só o mercado de Londres encerrou positivo, com uma subida de 0,61%. Frankfurt perdeu 0,55%, Milão 0,52%, Paris 0,44% e Madrid 0,10%.

