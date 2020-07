Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 terminaram a sessão em alta, cinco em baixa e três inalteradas.

O BCP, que liderou as subidas, fechou a valer 0,11 euros e, em sentido inverso, a EDP, que registou a maior descida, perdeu 2,47% para 4,42 euros.

A EDP já foi notificada da sua constituição como arguida, no âmbito do caso que envolve o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade, disse à Lusa fonte oficial da elétrica.

Em causa estarão alegadas irregularidades na contratação do pai de Artur Trindade pela empresa, assim como a entrada do ex-governante para o Operador do Mercado Ibérico.

Nas maiores subidas do PSI20, ficaram a Sonae SGPS (1,48% para 0,65 euros), a Navigator (0,92% para 2,19 euros), a Semapa (0,85% para 8,29 euros) e a Corticeira Amorim (0,79% para 10,18 euros).

A Galp somou 0,38% para 10,51 euros, tendo sido divulgado hoje que as vendas de produtos petrolíferos da empresa caíram 45% no segundo trimestre do ano em relação ao período homólogo.

Nas descidas, a Sonae Capital baixou 0,78% para 0,51 euros, a EDP Renováveis cedeu 0,29% para 13,70 euros e a REN caiu 0,20% para 2,50 euros.

A Jerónimo Martins registou a desvalorização mais baixa do PSI20, ao recuar 0,10% para 15,42 euros.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos mais expressivos. Paris subiu 1,73%, Madrid 1,45%, Londres 1,33%, Frankfurt 1,32% e Milão 1,19%, com os mercados impulsionados pelas expectativas quanto aos resultados trimestrais das empresas e contagiados pelo otimismo de Wall Street.

A meio da sessão, a bolsa nova-iorquina continuava em alta, com o índice Dow Jones a subir 1,75% e o Nasdaq 1,67%.

