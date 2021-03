Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 ficaram em alta e oito em baixa.

A EDP Renováveis liderou as descidas e caiu 9,93% para 16,88 euros e a EDP cedeu 4,63% para 4,55 euros.

A EDP Renováveis anunciou hoje que concluiu a venda acelerada de ações no montante de 1,5 mil milhões de euros, através da colocação de 88.250.000 ações junto de investidores institucionais, representando 10,1% do capital social. A venda tinha sido anunciada pela empresa, no âmbito de um aumento de capital para financiar parcialmente o plano de investimentos até 2025.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis informou que cada ação teve o preço de 17 euros, "com um desconto implícito de 9,3% sobre o preço de fecho de mercado de dia 02 de março de 2021".

No resto da Europa, o cenário foi idêntico ao de terça-feira. Londres (0,93%), Paris (0,35%) e Frankfurt (0,29%) ficaram em terreno positivo, enquanto Madrid e Milão registaram descidas de 0,32% e 0,16%, respetivamente.

