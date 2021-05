Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 15 desceram, duas subiram e uma ficou inalterada.

A Navigator liderou as descidas ao cair 6,68% para 2,82 euros, na sequência da apresentação de resultados na passada sexta-feira, após o fecho do mercado.

A Navigator indicou que registou 23,5 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre, menos 23% do que no mesmo período do ano anterior.

No resto da Europa, Madrid recuou 0,82%, Frankfurt 0,64% e Paris 0,57%.

