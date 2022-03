Das 19 cotadas que integram atualmente o PSI20, 11 ficaram em baixa e oito em alta, com a Ramada Investimentos (-5,87% para 6,74 euros) a liderar as descidas no seu último dia no índice de referência da bolsa de Lisboa, que a partir de segunda-feira passa a ser apenas PSI.

O lucro do grupo Ramada mais do que duplicou no ano passado para 15 milhões de euros, face aos 6,9 milhões de euros que tinha registado em 2020, segundo comunicado ao mercado divulgado na quinta-feira.

No resto da Europa, Milão subiu 0,41%, Londres 0,28%, Frankfurt 0,17%, Paris 0,12% e Madrid 0,07%.

