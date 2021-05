Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 terminaram a sessão com ganhos, quatro desceram e três ficaram inalteradas, tendo a NOS liderado as subidas, ao avançar 3,84% para 3,19 euros.

O BCP subiu 3,09% para 0,16 euros, no dia em que anunciou, já após o fecho do mercado, que teve lucros de 57,8 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 63,8% do que os 35,3 milhões de euros registados nos mesmos três meses de 2020.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida. Frankfurt caiu 0,13%, Londres 0,15% e Paris 0,28%, mas Milão subiu 0,39% e Madrid 0,11%.

