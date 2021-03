Das 18 cotadas que integram o PSI20, sete ficaram em alta, 10 em baixa e uma terminou inalterada.

A REN liderou as descidas, com uma queda de 2,88% para 2,36 euros, e a Galp destacou-se nas subidas, com um ganho de 1,73% para 10,06 euros, acompanhando a forte subida do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Às 16:10 (hora de Lisboa), o barril de petróleo do Texas (WTI) para entrega em maio subia para 60,72 dólares, uma valorização de 5,12% em relação ao preço de encerramento na terça-feira.

O barril de petróleo Brent (de referência na Europa) para entrega também em maio subia 5,10% para 63,89 dólares, no mercado de Londres.

As principais bolsas europeias terminaram em alta, exceto Frankfurt, que caiu 0,35%. Madrid avançou 0,64%, Milão 0,39%, Londres 0,20% e Paris terminou com uma ligeira valorização de 0,03%.

