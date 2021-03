Das 18 cotadas do PSI20, 14 terminaram em baixa, duas em alta e duas inalteradas. A EDP Renováveis desceu 3,69% para 16,72 euros, seguida da Galp, que caiu 3,57% para 9,71 euros após a descida do preço do petróleo nos mercados internacionais.

As principais bolsas europeias fecharam com resultados divergentes. Londres baixou 0,57% e Madrid 0,41%, mas Paris subiu 0,09%, Frankfurt 0,08% e Milão 0,04%.

