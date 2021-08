Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 13 ficaram em alta, três em baixa e duas inalteradas.

A petrolífera Galp liderou as subidas e avançou 3,24% para 8,48 euros, num dia em que o preço do petróleo recupera nos mercados internacionais, com o preço do barril de Brent (de referência na Europa) a subir mais de 4% no mercado de Londres para 68,33 dólares.

O BCP também se destacou com uma subida de 1,95% para 0,13 euros.

Nas descidas, a EDP caiu 3,44% para 4,66 euros e a EDP Renováveis recuou 0,81% para 22,16 euros.

No resto da Europa, Paris subiu 0,86%, Madrid 0,59%, Milão 0,49%, Londres 0,30% e Frankfurt 0,28%.

EO // EA

Lusa/Fim