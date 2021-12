Das 19 cotadas que integram o PSI20, 13 ficaram em baixa, quatro em alta e duas inalteradas. A EDP Renováveis liderou as descidas e perdeu 2,71% para 21,58 euros e a EDP recuou 1,18% para 4,77 euros.

A EDP e a China Three Gorges (CTG), maior acionista da elétrica portuguesa com mais de 19% do capital, vão atualizar os termos da parceria estratégica, de acordo com um comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As principais bolsas europeias fecharam em terreno negativo, com Madrid a perder 0,47%, Londres 0,40%, Milão 0,36%, Paris 0,24% e Frankfurt 0,10%.

