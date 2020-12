Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, pelo segundo dia consecutivo, com o índice PSI20 a avançar 0,61% para 4.825,53 pontos e com a EDP Renováveis a liderar as subidas.

Das 17 cotadas que integram o PSI20, 10 ficaram em alta, seis em baixa e uma inalterada.

A EDP Renováveis liderou as subidas, somando 2,88% para 20,35 euros, um novo máximo.

SO (EO) // SB

Lusa/Fim