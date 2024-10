Das 16 cotadas do PSI, oito ficaram em baixa e oito em alta. A Galp recuou 2,47% para 16,78 euros, a acompanhar a queda do preço do petróleo nos mercados internacionais e a NOS destacou-se pela positiva com uma subida de 1,81% para 3,66 euros.

No resto da Europa, Paris desceu 1,05%, Londres 0,52%, Milão 0,29% e Frankfurt 0,11%, mas Madrid terminou no 'verde' com uma subida de 0,67%.

