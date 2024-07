Das 16 cotadas que integram o índice PSI, sete subiram, sete desceram e duas ficaram inalteradas.

A liderar as descidas, a EDP caiu 2,26% para 3,55 euros e a EDP Renováveis baixou 1,53% para 13,51 euros.

Em sentido contrário, a Corticeira Amorim destacou-se nas subidas (2,15% para 9,49 euros).

As principais bolsas europeias encerraram quase todas no 'vermelho', com Paris a descer 0,63% na primeira sessão após a segunda volta das legislativas ganhas pela esquerda, que ficou, no entanto, longe de uma maioria absoluta na Assembleia Nacional.

Com descidas mais ligeiras, Londres perdeu 0,13%, Frankfurt cedeu 0,02% e Madrid 0,01%. Milão fechou com uma subida de 0,17%.

