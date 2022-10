Segundo Joaquim Miranda Sarmento, apenas o PS se opôs a que este debate se realizasse durante o período de discussão orçamental, que se estende até 25 de novembro, data da votação final global do documento.

O PSD tinha requerido que o debate se realizasse já esta quinta-feira, no final da discussão na generalidade do Orçamento, aceitando que pudesse ocorrer na sexta-feira, às 15:00, proposta que surgiu hoje na reunião da conferência de líderes.

"O PS mostrou-se contra a realização deste debate de urgência e, nesse sentido, temos a lamentar que lamentar que o rolo compressor maioria tenha mais uma vez impedido que o Governo venha explicar ao parlamento e ao país os contornos deste acordo", afirmou Miranda Sarmento.

O líder parlamentar do PSD assegurou que, depois do processo orçamental, o partido irá voltar a pedir uma discussão parlamentar sobre a matéria, recorrendo a outra figura regimental, que não o debate de urgência, já que ocorrerá daqui a mais de um mês.

"Entendemos que o Regimento não impedia este debate, foi com a oposição do PS que este debate não se realizou. Do ponto de vista regimental, o debate tinha de se realizar quinta ou sexta-feira", defendeu Joaquim Miranda Sarmento.

