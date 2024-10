O Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2025, que será agora remetido à Assembleia Nacional, "mantém o compromisso de valorização salários da função pública, por via do aumento da massa salarial em 25% e assegura o cumprimento das novas disposições sobre salário mínimo nacional", segundo o comunicado divulgado no final da reunião do Conselho de Ministros que apreciou o documento.

No âmbito da execução do OGE 2025, o executivo propõe também medidas de apoio ao investimento na segurança alimentar, através da reestruturação e dinamização do setor de cereais e grãos e fortalecimento da mecanização agrícola, no que diz respeito à produção agrícola familiar.

Contempla ainda medidas de apoio às 'start-ups' e às empresas, medidas de aceleração do investimento público e de estímulo ao ímpeto do crescimento e da criação do emprego, e de reforço do Programa de Merenda Escolar.

A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE), documento que fixa os montantes de receitas a arrecadar e os limites de despesa a realizar em 2025, terá ainda de ser votada e aprovada pelo parlamento

O OGE 2024 previa receitas e despesas de 24,7 biliões de kwanzas.

