Um dos projetos inaugurados foi o hidropastoril de Cabeça Fundão, em Santa Catarina, cuja obra incluiu a construção de dois reservatórios de 400 metros cúbicos (m3) de água cada.

Este projeto vai aumentar a disponibilidade e capacidade de armazenamento de água para o setor agropecuário na comunidade, beneficiando cerca de quatro dezenas de criadores.

As obras foram orçadas em quase 10 milhões de escudos (90,6 mil euros), e as infraestruturas vão dar respostas aos constrangimentos do setor da pecuária, principal atividade geradora de rendimentos da comunidade, com aproximadamente 939 animais.

De acordo com o primeiro-ministro, esta obra vai permitir reduzir as perdas e os custos de produção e ter maior disponibilidade e armazenamento de água na ilha, aumentando a capacidade de produção em 76%, graças a mais 12 hectares de terrenos que vão ser acrescentados ao que já existe.

"Sentimos hoje que os agricultores e criadores de animais desta região do Fogo estão satisfeitos e esperançados porque vai aumentar a capacidade de produção, vai melhorar a qualidade de produção, vai melhorar o rendimento e vai melhorar significativamente a vida das pessoas que operam à volta da agricultura e da pecuária", frisou Ulisses Correia e Silva, em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV).

Também foram inauguradas as obras de adução e distribuição de água na zona sul da ilha, num projeto de recuperação de infraestruturas hidráulicas, visando aumentar a disponibilidade de água em todo o sistema da Zona Sul da ilha do Fogo.

Avaliado em quase 111 milhões de escudos (um milhão de euros), este projeto vai ter 1.704 beneficiários, entre agricultores, criadores e ligações de redes domiciliares de água.

"Estamos a investir e a apostar numa área fundamental e determinante, não há agricultura sem água, e quando não há água suficiente, temos dificuldades de produção, temos dificuldades de rendimento", salientou.

Para o chefe do Governo, trata-se de um "investimento interessante", porque permite a captação das águas das chuvas para beneficiar a agricultura nas zonas Sul do Fogo.

"Hoje nós temos uma situação e uma solução totalmente diferente", continuou Correia e Silva, para quem este projeto vai fazer uma "grande diferença", já que havia "sérias dificuldades" de produção, avarias, perdas de água, custo elevado e penúria de água nessa região.

De acordo com uma nota governamental, os dois projetos foram concretizados no âmbito do Programa de Promoção de Oportunidades Socioeconómicas Rurais (POSER) e foram inauguradas no âmbito de uma visita oficial que o primeiro-ministro realiza às ilhas do Fogo e da Brava.

Na sexta-feira, Ulisses Correia e Silva e delegação deslocam-se à ilha Brava, onde vai inaugurar o mercado de peixe de Nova Sintra, o projeto hidroagrícola de valorização e utilização eficiente dos recursos naturais, entre outros projetos na ilha habitada mais pequena de Cabo Verde.

RIPE // VM

Lusa/Fim