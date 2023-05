"O projeto contou com um investimento de 5,6 milhões de euros e juntou mais 20 entidades, entre empresas líderes do setor, universidades e outras entidades de investigação e inovação, cujo trabalho conduziu ao desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, em grande parte suportados em tecnologias digitais, que contribuem para a redução do risco de incêndio", indicou, em comunicado, a Navigator.

De acordo com a empresa, o objetivo deste projeto é melhorar os processos de gestão das empresas florestais e energéticas, com recurso à inovação na gestão da floresta e do fogo.

Os resultados deste projeto vão ser apresentados, em 01 de junho, no Museu da Eletricidade, em Lisboa, no evento "Floresta digital: Entre no próximo nível".

Nesta sessão vai ainda decorrer um debate sobre a inovação e tecnologia na floresta, o futuro da floresta e o seu contributo para a bioeconomia, contando com intervenções de responsáveis da REN, Navigator, Altri e da E-Redes.

