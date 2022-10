De acordo com uma nota de imprensa do ministério, "Leiria, Beja, Évora, Beira Interior, Aveiro, Viana do Castelo, Bragança, Lisboa (IST - Instituto Superior Técnicos), Porto (Universidade do Porto e Instituto Politécnico do Porto), Cávado e Ave e Vila Real foram os centros de ensino superior beneficiários do U-Bike".

"Segundo dados provisórios, a comunidade escolar dos 12 centros de ensino superior beneficiários deste programa realizou 1,65 milhões de quilómetros de percursos", pode ler-se na nota de imprensa hoje enviada às redações.

O secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, participou hoje, em Aveiro, na cerimónia de encerramento do programa, que teve "um investimento total de 4,48 milhões de euros, comparticipado em 3,55 milhões de euros pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR)".

Na nota, o ministério assinala a existência de duas estratégias de mobilidade ativa, a ciclável e a pedonal, a última das quais aprovada pelo Governo em setembro deste ano.

Segundo Jorge Delgado, ambas "são compostas por um conjunto ambicioso e abrangente de medidas de sensibilização e de capacitação, de requalificação de infraestruturas, de revisão de normas e regulamentos e de definição e atribuição de incentivos".

No dia 22 de setembro, a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal 2030 (ENMAP) foi aprovada na generalidade e foi para consulta pública, esperando Jorge Delgado que seja definitivamente aprovada até ao fim do ano.

De acordo com o portal ConsultaLEX, a ENMAP estará em consulta pública até ao dia 11 de novembro.

JE (FP) // LIL

Lusa/Fim