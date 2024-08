O Programa para a Melhoria da Mobilidade Urbana de Luanda (PRO-MMUL), aprovado em decreto de 01 de agosto, e consultado hoje pela Lusa, estabelece projetos imediatos para 2024 e outros para 2025.

Segundo o decreto assinado pelo Presidente angolano, João Lourenço, o programa será implementado em duas fases, nomeadamente, "projetos maduros" com condições de arranque imediato, em 2024, e projetos que ainda necessitam de maiores estudos e condições de financiamento, inscritos para 2025.

Para 2025, o PRO-MMUL inscreve a empreitada, fornecimento de equipamentos, sinalização e fiscalização do MSL, infraestrutura que compreende um total de 149 quilómetros e estimada em 1,9 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros).

A construção do MSL, cuja primeira fase compreende 60 quilómetros no traçado Fidel de Castro Zona Verde Sequele e o Ramal ZEE/Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, tem início no próximo ano, sendo os projetos de engenharia desenvolvidos em 2024.

Entre os projetos de arranque imediato estão a vedação de 45 quilómetros do troço ferroviário Bungo -- Aeroporto Internacional, o desenvolvimento do sistema de transporte urbano de autocarros para o troço Estalagem/Kilamba/KK5000 e a construção de cinco passagens superiores, já com financiamento disponível do Standard Chartered Bank.

O PRO-MMUL reconhece que Luanda enfrenta graves problemas de mobilidade, sobretudo devido ao crescimento e movimento demográfico elevado que têm impactado fortemente no desenvolvimento económico e social da população residente, mais de 10 milhões de habitantes.

Este programa projeta ações a serem desenvolvidas até 2030.

