Na zona euro, a produção na construção subiu 1,5% na variação homóloga, depois de ter recuado 2,6% em agosto, e 0,9% em cadeia, após um recuo de 1,4% no mês anterior.

Na UE, a subida homóloga de 1,8% e a mensal de 1,2% contrasta com os recuos de 1,8% registados em agosto em ambas as comparações.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, as maiores subidas anuais do indicador foram observadas na Hungria (14,3%), Finlândia (6,0%) e Polónia (4,3%) e as principais quebras na Roménia (-14,2%), Espanha (-7,2%) e Eslováquia (-1,6%).

Face a agosto, os maiores avanços da produção na construção registaram-se na Eslovénia (8,5%), Suécia (6,0%) e Hungria (4,1%) e os principais recuos na Roménia (-4,9%), Eslováquia (-3,8%) e Polónia (-1,9%).

Em Portugal, o indicador aumentou 1,9% face a setembro de 2020 e recuou 1,3% na comparação com agosto.

