Em março, a atividade da indústria na maior economia da América do Sul cresceu 0,3% face ao mês de fevereiro, e recuou 2,1% face ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados pelo órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro.

No acumulado nos últimos doze meses a produção industrial brasileira registou um crescimento de 1,8% em março.

De acordo com o IBGE, o resultado de março ainda está abaixo dos níveis de produção registados antes da pandemia de coronavírus, e foi ainda afetado por fatores domésticos e internacionais que dificultam a retoma do setor.

"As indústrias ainda percebem os aumentos nos custos de produção e refletem a escassez de algumas matérias-primas", destacou no relatório o gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo.

"Há também o mercado de trabalho, que mostra alguma melhoria, mas ainda mostra índices como uma massa de renda que não avança", acrescentou.

Em 2021, a produção industrial do Brasil aumentou 3,9% face a 2020, após dois anos negativos, em linha com a recuperação económica do país no segundo ano da pandemia.

