"Na última vindima ficámos um tudo nada acima da anterior, cerca de 3%, 4% da vindima anterior", disse à Lusa Manuel Pinheiro, detalhando que a produção na campanha 2021/2022 atingiu os 84,9 milhões de litros, acima dos 81,8 milhões registados no ano anterior (aumento de 3,7%).

O presidente da CVRVV, que abandonará o cargo em abril, adiantou ainda que, apesar dos números de 2021 ainda não estarem fechados, já é possível dizer que no ano passado a região atingiu um "recorde de exportações".

De acordo com Manuel Pinheiro, até novembro de 2021 foram registados 73 milhões de euros de exportações, "um aumento de 6,9%" face ao mesmo período de 2020, que deverá levar à ultrapassagem dos 74,3 milhões de euros da totalidade de 2020.

"O vinho verde exporta-se para cerca de 104 mercados. Os primeiros são os Estados Unidos e a Alemanha. Os Estados Unidos é um mercado muito interessante, mais de 10 milhões de litros, porque é um mercado muito diverso, no qual nós estamos a crescer imenso", detalhou à Lusa o responsável.

Na Alemanha, o comércio faz-se mais em "supermercados", diz Manuel Pinheiro, pelo que o preço é "um bocadinho mais baixo", algo que contrasta com o Japão: "um mercado de valor onde vendemos alguns dos nossos melhores vinhos".

"Entre os mercados que se têm movimentado, eu diria, pela positiva, a Polónia, que tem crescido muito, a Rússia que tem crescido muito", acrescentou ainda, detalhando que o mercado polaco cresceu 34%, de 3,8 milhões de euros para 5,2 milhões.

Questionado sobre quais os efeitos das atuais pressões sobre os preços de produção, Manuel Pinheiro reconheceu que o custo da energia "afeta a fileira toda", e que nos exportadores, em particular, "há dificuldades de obter contentores e de obter barcos", pelo que "há produtores que têm produto para enviar e têm dificuldade em o colocar no mercado".

Sobre o preço do vinho para os consumidores portugueses, Manuel Pinheiro afirmou que "Portugal é um dos países da Europa onde o vinho é mais barato e onde a relação qualidade-preço do vinho é mais interessante para o consumidor".

"Nós não achamos que ele vá ficar mais caro, embora o objetivo de todos nós, de facto, é trazer mais valor para o negócio do vinho", disse à Lusa.

Fazendo um balanço das dificuldades sentidas nos últimos anos, incluindo com a pandemia de covid-19, o responsável da CVRVV afirmou que "estes anos foram muito diferentes para grandes e pequenos".

"Os grandes produtores e as grandes marcas estão presentes em força na distribuição moderna e na exportação, onde tiveram melhores resultados, e os produtores mais pequenos estão sobretudo em vinhos de maior valor e na restauração nacional", caracterizou.

Assim, com o fecho da restauração e hotelaria em Portugal durante a pandemia de covid-19, "houve produtores muito pequenos que viram o chão desaparecer debaixo dos seus pés", mesmo que os números gerais se tenham mantido "bons".

"É preciso perceber que números gerais bons não nos podem impedir de perceber que ali no meio há pessoas que passaram com muita dificuldade", alertou.

Manuel Pinheiro, presidente da CVRVV há 22 anos, fez ainda notar a diferença de preços pagos aos agricultores nacionais face ao que sucede, por exemplo, na região do Champagne, em França.

"Quando sabemos que na região do Champanhe as uvas são pagas ao agricultor aos cinco euros o quilo e em Portugal são pagas a menos de 50 cêntimos, em média, aqui está um objetivo, que é o de valorizar as nossas uvas", ilustrou.

O responsável considera que uma valorização do seu produto "é fundamental para que os agricultores tenham uma vida digna e para que as novas gerações se possam dedicar à agricultura".

Para isso acontecer, Manuel Pinheiro defende a segmentação de mercado, já que "durante os últimos anos, o grande objetivo do vinho verde foi ganhar mercado e ganhar notoriedade, e houve sucesso nisso", mas agora é necessário "gerar mais valor".

"Temos de dizer ao cliente que há um vinho verde base jovem, verde e fresco, com um preço mais competitivo, e depois há Loureiros, há Alvarinhos, de pequenas regiões e pequenos produtores que merecem bem ser pagos a um preço mais elevado porque são vinhos, também, de elevada qualidade", argumentou.

A Região dos Vinhos Verdes abrange 48 concelhos do noroeste do país, conta com cerca de 16 mil hectares de vinha, aproximadamente 15 mil produtores de uva e cerca de 370 engarrafadores com marca própria.

Cerca de metade dos 150 a 170 milhões de euros do volume de negócio do vinho verde, à saída dos produtores, destina-se à exportação.

