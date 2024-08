O sindicato patronal que reúne as maiores fabricantes de veículos presentes no Brasil disse hoje que a produção de veículos no país sul-americano no ano totalizou 1,3 milhões de unidades, superando em 5,3% os primeiros sete meses de 2023.

O impulso principal veio de um período de aquecimento do mercado interno, que se prolonga desde abril, e que teve em julho o melhor mês do ano, com 242 mil veículos produzidos.

"Foi um volume tão relevante que superou até o mês de julho do ano passado, que havia sido fortemente impulsionado pela medida provisória 1.175 do Governo federal, aquela que oferecia descontos para a compra de carros zero quilómetros", destacou, num comunicado, Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea.

A associação realçou que em julho todos os segmentos e modalidades de vendas melhoraram, as compras financiadas aumentaram e os modelos nacionais cresceram mais que os importados.

Por outro lado, a Anfavea também considerou que, como o Brasil vive um momento de recuperação da produção, os indicadores que exigem maior atenção são o das importações e o das exportações.

As importações de veículos do Brasil nos sete primeiros meses do ano registaram uma participação de 17% nas vendas totais. Já as exportações chegaram a um total de 204,4 mil unidades, 21,7% abaixo dos sete primeiros meses do ano passado, apesar de julho ter representado o melhor mês do ano, com 39,1 mil unidades embarcadas, 35% a mais que em junho.

Segundo a Anfavea, esse bom volume no mês foi influenciado pela concentração de embarques e pela entrega de veículos que aguardavam autopeças produzidas no Rio Grande do Sul.

CYR // MLL

Lusa/Fim