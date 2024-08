A agência reguladora do setor de petróleo e gás brasileira indicou, num comunicado, que a produção de gás natural em junho foi de 150,07 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), um aumento de 3,1% face a maio.

Com este resultado, a produção de petróleo e gás natural do país sul-americano em junho totalizou 4,353 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d).

A produção do pré-sal, nome dado às áreas profundas da costa brasileira onde estão as maiores reservas de petróleo e gás do país, em junho foi de 3,424 milhões de boe/d e correspondeu a 78,7% do total extraído no país.

Segundo a ANP, o número representa um aumento de 3,3% face ao mês anterior e de 5,6% na comparação com o mesmo mês de 2023.

No mês de junho, os campos marítimos produziram 97,6% do petróleo e 86,8% do gás natural. O órgão regulador destacou que os campos operados pela estatal brasileira Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, foram responsáveis por 89,5% do total produzido.

No mês de junho, o campo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás do Brasil, registando 787,08 mil bbl/d de petróleo e 39,70 milhões de m³/d de gás natural.

As estatísticas da ANP reúnem dados de produção de 54 empresas que atuam no Brasil e que possuem 6.551 poços (521 marinhos e 6.030 terrestres) em 275 áreas diferentes, das quais 259 são exploradas por via de contratos de concessão.

Embora tenha um importante programa de descarbonização, o Brasil sinalizou que continuará a explorar petróleo e gás durante vários anos por considerar que os combustíveis fósseis ainda terão uma elevada procura e porque necessita de recursos para financiar o seu processo de transição energética.

Para tanto, o país sul-americano lusófono, que hoje é o oitavo maior produtor de petróleo do mundo, pretende oferecer concessões em possíveis novos horizontes de exploração, inclusive numa área em frente à foz do rio Amazonas, o que pode tornar o país um dos cinco maiores exportadores de petróleo do mundo.

CYR // MLL

Lusa/Fim