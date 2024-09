No entanto, "em termos acumulados, nos oito meses de 2024, saíram das fábricas instaladas em Portugal 209.804 veículos, ou seja, menos 5,3% do que em igual período do ano anterior", indica a ACAP.

A maioria dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo (97,9%), com a Europa a continuar o líder nas exportações. Alemanha (23,3%), Itália (13,4%), França (11,2%) e Espanha (9,2%) lideram o 'ranking' de mercados que recebem os automóveis fabricados em Portugal.

Dos veículos produzidos em agosto, 8.701 eram ligeiros de passageiros, 3.818 eram ligeiros de mercadorias e 55 veículos pesados.

A ACAP divulga também dados sobre a montagem de veículos automóveis em Portugal, que mostram que "em agosto de 2024 foram montados 14 veículos pesados, tendo representado um aumento de 55,6% face a igual mês do ano de 2023".

"Em termos acumulados, de janeiro a agosto de 2024, a montagem de veículos pesados apresentou um crescimento de 74,6% face igual período do ano anterior, representando 199 veículos montados em 2024", nota a associação, sendo que "nos oito meses de 2024 apenas foram montados veículos pesados de passageiros".

MES // CSJ

Lusa/Fim