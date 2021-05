O país que mais aumentou as extrações foi a Nigéria, de acordo com dados publicados hoje no relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) calculados com base em "fontes secundárias", ou seja, estimativas de institutos independentes.

A produção da Nigéria no mês passado totalizou 1.548.000 barris por dia, mais 75.000 barris diários face a março, seguida do Irão e da Arábia Saudita, que adicionaram mais 73.000 barris e 34.000 barris ao mercado, respetivamente, elevando os valores totais para 3,92 milhões de barris e 8,13 milhões de barris, pela mesma ordem.

Estes aumentos compensaram a diminuição da produção noutros países, nomeadamente na Venezuela e na Líbia.

No caso do país latino-americano, o número de barris por dia caiu 81.000 barris por dia, totalizando a produção 445.000 barris por dia, enquanto as extrações líbias caíram 67.000 barris por dia, para um total de 1,13 milhões de barris.

