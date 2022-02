De acordo com os dados, a produção de automóveis ligeiros de passageiros caiu 44,3% em janeiro em termos homólogos para 11.468 veículos, enquanto a produção de ligeiros de mercadorias aumentou 24,3%, para 6.351, e os veículos pesados registaram um decréscimo de 13,1%, para 212.

"A informação estatística relativa a janeiro de 2022 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,1% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa", sublinha a ACAP.

A associação indica que a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, com 94,1% do total, destacando-se França (27,7%), Alemanha (15,3%), Espanha (11,9%) e Itália (9,8%) no topo do 'ranking'.

Quanto à montagem de veículos automóveis em Portugal, em janeiro foram montados nove veículos pesados, tendo representado um decréscimo de 50% face a igual mês de 2021.

Segundo a ACAP, todos os veículos montados em Portugal em janeiro foram exportados para a Alemanha.

DF // EA

Lusa/Fim