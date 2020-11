Em comunicado, a ACAP refere que "em outubro de 2020 foram produzidos, em Portugal, 29.714 veículos automóveis ligeiros e pesados, tendo-se verificado uma queda de 6,7% em comparação com o mesmo mês do ano anterior".

Já em termos acumulados, de janeiro a outubro de 2020, registou-se um decréscimo de 25,8% em comparação com o período homólogo, correspondendo a 215.414 unidades fabricadas.

A produção em outubro inclui 23.718 veículos ligeiros de passageiros, 5.653 comerciais ligeiros e 343 pesados, enquanto o acumulado desde janeiro ascende a 171.628 ligeiros de passageiros, 41.254 comerciais ligeiros e 2.532 pesados.

"A informação estatística relativa aos 10 meses de 2020 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 98,1% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa", refere a associação.

A Europa continuou a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, absorvendo 93,9% da produção, com a Alemanha (22,1%), França (17,3%), Espanha (10,8%), Itália (10,3%) e Reino Unido (7,7%) a posicionarem-se no topo do 'ranking'.

Relativamente à montagem de veículos automóveis em Portugal, em outubro deste ano foram montados 20 veículos pesados, número que representa um decréscimo de 92,4% face a igual mês de 2019.

"Em termos acumulados, nos 10 meses de 2020, a montagem de veículos pesados apresentou uma queda de 78,7% face igual período do ano anterior, representando 558 veículos montados em 2020", precisa a ACAP.

Segunda acrescenta, "pelo terceiro mês consecutivo, [em outubro] apenas foram montados veículos pesados de passageiros".

De janeiro a outubro foram exportados 83,3% dos veículos montados em Portugal, representando 465 unidades, destacando-se os Estados Unidos como o maior destino destas exportações, ao receberem 56,6% do total.

PD // JPF

Lusa/Fim