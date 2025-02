Do total de automóveis produzidos no primeiro mês deste ano, 17.562 são ligeiros de passageiros (menos 26,5% face a janeiro de 2025), 5.617 ligeiros de mercadorias (-2,3%) e 394 são veículos pesados (-9,4%).

Apesar da redução, a ACAP assinalou que o setor continua a ser um elemento importante na balança comercial portuguesa, uma vez que "97,4% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo".

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações, com 87,3% da produção nacional, destacando-se Alemanha (18,4%), Itália (14,9%), Reino Unido (14,1%) e França (11,2%).

O mercado americano, com o Chile a somar uma quota de 5,2%, ocupa o segundo lugar, com 5,4% das exportações, o dobro do continente africano (2,7%), que ocupa a terceira posição entre os recetores de automóveis fabricados em Portugal.

Em relação à montagem de pesados, em janeiro foram montados oito veículos pesados -- todos eles de passageiros --, o equivalente a uma quebra de 60% em termos homólogos.

A ACAP assinala que em janeiro foram exportados sete destes oito veículos montados em Portugal, tendo a Alemanha sido o único destino destas exportações.

