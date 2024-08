Segundo o relatório publicado na página na internet da associação de companhias aéreas globais, a procura de voos internacionais no sétimo mês do ano aumentou 10,1%, face a julho de 2023, enquanto a de voos domésticos cresceu de forma mais moderada (4,8% em termos homólogos).

O diretor-geral da IATA, Willie Walsh, referiu, em comunicado, que julho "foi mais um mês positivo, com uma procura sempre elevada no setor e em todas as regiões, exceto em África, apesar da perturbação significativa causada pela falha informática da CrowdStrike".

No dia 19 de julho, uma atualização defeituosa nos sistemas operativos Windows da Microsoft, provocada por uma solução informática do grupo norte-americano de cibersegurança CrowdStrike, causou uma falha informática global, que afetou o setor dos transportes e outros serviços.

A região com maior crescimento da procura foi a da Ásia-Pacífico (2%), enquanto na Europa o aumento face ao ano anterior foi de 7,2%, na América Latina de 7,5% e na América do Norte de 4,9%.

Nos grandes mercados nacionais, registou-se também um aumento generalizado da procura, tanto na China, com um aumento homólogo de 7,1%, como nos Estados Unidos, com um crescimento de 5%, no Brasil, que aumentou 8,9%, e na Índia, com um crescimento de 7,7%.

"Enquanto grande parte do mundo regressa das férias, deve haver um apelo urgente aos fabricantes e fornecedores para que resolvam os seus problemas na cadeia de abastecimento e para que as viagens aéreas permaneçam acessíveis para todos aqueles que delas dependem", realçou Willie Walsh.

