Segundo as conclusões do inquérito, a contribuir para o aumento da procura de financiamento para comprar casa esteve o nível das taxas de juro, o regime regulamentar e fiscal do mercado da habitação e também, ainda que em menor grau, a confiança dos consumidores.

Também a procura por crédito ao consumo aumentou entre janeiro e março, indicaram os bancos.

Os bancos notaram ainda um ligeiro aumento da procura de crédito por parte de pequenas e médias e empresas, enquanto houve ligeira diminuição por parte das grandes empresas.

Os bancos perspetivam que o aumento da procura se mantenha, a curto prazo, tanto por empresas como por particulares.

Na oferta de crédito, referiram os bancos que houve ligeira diminuição do 'spreads' (margem de lucro operacional) nos empréstimos à habitação e a empresas.

Este inquérito resulta do questionário feito aos bancos entre 10 e 24 de março.

