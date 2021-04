"Os ataques a Palma e a paralisação das atividades laborais são um golpe duro para milhares de empregos de moçambicanos", referiu Alexandre Munguambe.

O responsável avançou que "muitos trabalhadores estão a ver os seus contratos rescindidos" porque as empresas não podem continuar a prestar serviços e bens às multinacionais petrolíferas, devido à violência em Cabo Delgado e à suspensão dos projetos de gás.

"Cabo Delgado era uma grande esperança para jovens desempregados, mas essa esperança voou", acrescentou.

O secretário-geral da OTM assinalou que a continuidade de pequenas e médias empresas constituídas para operar nos projetos de gás em Cabo Delgado está em causa.

"São empresas que se endividaram junto à banca, contrataram trabalhadores e até subcontrataram outras empresas, mas agora têm o seu futuro incerto", sustentou Alexandre Munguambe.

Condenando "as ações dos terroristas", o sindicalista apelou ao Governo a fazer de tudo para acabar com a violência em Cabo Delgado.

"O Governo, em cooperação com todos os parceiros internacionais, principalmente a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral [SADC], deve ser incansável no combate à violência em Cabo Delgado", defendeu Munguambe.

A violência desencadeada há mais de três anos na província de Cabo Delgado ganhou uma nova escalada há mais de duas semanas, quando grupos armados atacaram pela primeira vez a vila de Palma, que está a cerca de seis quilómetros dos multimilionários projetos de gás natural.

Os ataques provocaram dezenas de mortos e obrigaram à fuga de milhares de residentes de Palma, agravando uma crise humanitária que atinge cerca de 700 mil pessoas na província, desde o início do conflito, de acordo com dados das Nações Unidas.

O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou o controlo da vila de Palma, junto à fronteira com a Tanzânia, mas as Forças de Defesa e Segurança (FDS) moçambicanas reassumiram completamente o controlo da vila, anunciou o porta-voz do Teatro Operacional Norte, Chongo Vidigal, uma informação reiterada pelo Presidente moçambicano.

Vários países têm oferecido apoio militar no terreno a Maputo para combater estes insurgentes, mas, até ao momento, ainda não existiu abertura para isso, embora haja relatos e testemunhos que apontam para a existência de empresas de segurança e de mercenários na zona.

