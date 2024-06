A vítima mortal do acidente com duas aeronaves ocorrido hoje durante o festival Beja AirShow, na Base Aérea N.º 11, é um piloto de nacionalidade espanhola que pertencia à patrulha Yakstars, revelou a Força Aérea.

"Quero manifestar toda a solidariedade e disponibilidade do Governo para poder minimizar os danos que são sempre irremediáveis, no caso da vida", disse o chefe do Governo durante a intervenção na conferência dos 136 anos do Jornal de Notícias, na Casa da Música, no Porto.

Em comunicado, a Força Aérea indicou que o acidente ocorreu às 16:05, durante uma demonstração aérea da patrulha ibérica Yakstars, constituída por pilotos de nacionalidade portuguesa e espanhola.

"É com enorme sentimento de pesar e de consternação que a Força Aérea presta as maiores condolências à família, amigos e conhecidos, estando profundamente solidária nesta hora de perda", pode ler-se no comunicado.

Segundo este ramo das Forças Armadas, devido ao acidente, o evento foi imediatamente interrompido.

A Yakstars, de acordo com a página de Internet da Força Aérea, é uma equipa de exibição acrobática, a primeira da história da aviação ibérica militar e civil, composta por pilotos de ambos os países.

Considerada "a maior equipa civil de exibição acrobática existente no sul da Europa e uma das maiores do mundo", a Yakstars tem como bases Casarrubios, perto de Madrid, em Espanha, e Ponte de Sor, em Portugal.

Uma fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à Lusa que o organismo já fez deslocar uma equipa para a Base Aérea N.º 11, de Beja.

"O GPIAAFF está a articular-se com a Força Aérea no que diz respeito às atividades de investigação", visto que o festival em que ocorreu o acidente "é organizado e tem espaço aéreo controlado" por este ramo das Forças Armadas, acrescentou.

