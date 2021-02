A 'prime rate' é sempre publicada no final de cada mês, para vigorar no mês seguinte.

O cálculo do valor a vigorar em março reflete a decisão de janeiro do Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique de aumentar a taxa de juro de política monetária, taxa MIMO, em 300 pontos base, para 13,25%.

A taxa MIMO é uma das que faz parte da fórmula da taxa de juro de referência.

Em janeiro, a decisão do CPMO foi suportada por uma "substancial revisão em alta das perspetivas de inflação para o médio prazo" que refletem "a contínua depreciação do metical, num ambiente de maior agravamento dos riscos e incertezas".

As incertezas incluem "as consequências negativas da propagação acelerada da covid-19 e a ocorrência de calamidades naturais, além da instabilidade militar" no centro e norte do país.

A criação da 'prime rate' com um valor inicial de 27,75% foi acordada entre o banco central e a Associação Moçambicana de Bancos (AMB) em junho de 2017 para eliminar a proliferação de taxas de referência no custo do dinheiro.

O objetivo é que todas as operações de crédito sejam baseadas numa taxa única, "acrescida de uma margem (spread), que será adicionada ou subtraída à 'prime rate' mediante a análise de risco" de cada contrato, explicaram os promotores.

LFO // EJ

Lusa/Fim