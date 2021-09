A descida acontece após seis meses consecutivos de manutenção da 'prime rate' em 18,9%.

A taxa a vigorar em setembro calculada pela AMB e Banco de Moçambique tem por base num indexante único de 13,3% (calculado pelo banco central) que se mantém inalterado e um prémio de custo de 5,3% (definido pela AMB) e que desce de 5,6%, uma quebra de 30 pontos base.

A criação da 'prime rate' com um valor inicial de 27,75% foi acordada entre o banco central e a Associação Moçambicana de Bancos (AMB) em junho de 2017 para eliminar a proliferação de taxas de referência no custo do dinheiro.

O objetivo é que todas as operações de crédito sejam baseadas numa taxa única, "acrescida de uma margem (spread), que será adicionada ou subtraída à 'prime rate' mediante a análise de risco" de cada contrato, explicam os promotores.

LFO // SB

Lusa/Fim